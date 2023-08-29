Жак Вильнёв: Ферстаппен уничтожает Переса, я чувствовал себя так же в 1996 и 1997 годах

Канадский пилот Формулы-1 Жак Вильнёв, ставший чемпионом мира за рулём «Уильямса» в сезоне-1997, рассказал о превосходстве гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и объяснил на личном опыте, что может ощущать голландский пилот.

«Кого волнует, пойдёт ли доминирование Ферстаппена на благо спорту? Он великолепен, вот и всё. Не нужно останавливаться. Ему удаётся работать лучше, чем кому-либо другому. Он сработался со своим инженером и командой, чтобы превратить болид во вторую кожу. Когда у тебя есть такое чувство, то ты просто садишься в машину и ни о чём не задумываешься. Это машина делает всё, что от неё хотят.

Вот почему каждый год у Серхио Переса есть всего две-три гонки, в которых он может победить Макса, но потом Макс работает и заставляет машину делать то, что он хочет. Потом он просто уничтожает Переса, и это имеет значение.

У меня было такое в конце 1996 года и в 1997 году. Я запрыгивал в машину и думал: «Я знаю, что она сможет сделать своё дело», и она делала. Если что-то шло не так и мне было необходимо небольшое изменение, то я просто говорил с инженерами, и всё получалось. Вам не нужно думать о проблемах. Когда вы управляете болидом в таком состоянии, то вы будете на две-три десятые быстрее, просто из-за того, что вам не приходится сомневаться в происходящем», — сказал Вильнёв в интервью RacingNews365.

Напарником Жака Вильнёва по «Уильямсу» в чемпионском 1997 году был Хайнц-Харальд Френтцен, занявший третье место в личном зачёте. Победы в Кубке конструкторов в 1996 и 1997 годах стали последними для команды на сегодняшний день.