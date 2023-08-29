«Никогда не поменялся бы с ним местами». Леклер — о сравнении с Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о приверженности к «Феррари» и о своих целях в составе красных, говоря о противостоянии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Если подумать, сравниваю ли я себя с Ферстаппеном? И да, и нет. Я никогда не поменялся бы с ним местами. Быть гонщиком «Феррари» всегда было моей мечтой, и чемпионство с «Феррари» — моя цель. У меня сейчас нет машины, чтобы сразиться с Максом, но я не сомневаюсь, что я на правильном пути. Я буду следить за своей карьерой и не жалеть, когда её завершу. Я счастлив в «Феррари».
Каждый раз, закрывая забрало шлема, я думаю только о победе. Победить в гонке в этом сезоне будет непросто. Существует так много вещей, которые необходимо улучшить. Нам нужна стабильность. Главное, оказаться выше команд, которые соревнуются за второе место в Кубке конструкторов. Потом непобедимый «Ред Булл» будет нашей целью», — сказал Леклер в интервью la Repubblica.
Шарль Леклер выступает за «Феррари» с сезона-2019, присоединившись к команде после сезона в «Хаасе» и двух сезонов в «Заубере», изменившем название на «Альфа Ромео». На счету монегаска пять побед в Формуле-1.
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