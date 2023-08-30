Лоусон рассказал о совете, полученном от Ферстаппена перед дебютной гонкой

Новозеландский пилот Лиам Лоусон, заменяющий за рулём «Альфа Таури» Даниэля Риккардо, получившего травму в аварии на свободной практике Гран-при Нидерландов, рассказал о совете, который дал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Дебютант также поделился эмоциями от первого Гран-при за рулём болида Формулы-1.
«Макс всегда был очень добр ко мне. Я видел его всё время, и перед гонкой он дал мне хороший совет, чтобы я не зацикливался на происходящем и просто получил удовольствие.
Я сел в машину перед квалификацией и вспомнил, как будучи ребёнком играл в Формулу-1 на компьютере, одна из вещей — это экран загрузки. Перед тем как сесть за руль, вы открываете меню опций, сидите в машине в гараже и перед вами мелькают камеры и команда. Всё точно так же, как когда я играл в Формулу-1 2010 в восемь лет», — сказал Лоусон в интервью Newstalk ZB.
Лоусон является пилотом юниорской программы «Ред Булл» и выступает в японской Супер Формуле в сезоне-2023.
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