Леклер: метод Вассёра отличается от того, что было с Бинотто, у нас есть искренность

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об изменениях в команде в связи с приходом Фредерика Вассёра на должность руководителя команды, которую раньше занимал Маттиа Бинотто.

«Я согласен со всеми планами Вассёра. Он использует метод работы, отличающийся от того, что был с Маттиа Бинотто. Интересно увидеть точку зрения их обоих извне и понять, что ты не замечал некоторые вещи так много лет.

Наши отношения прямые. Фредерик открыто общается со мной, без посредников, что помогает мне как пилоту. Не то что мне не хватало этого раньше, но с Фредом у нас есть искренность», — сказал Леклер в интервью la Repubblica.

Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» в конце 2022 года. Шарль Леклер и Фредерик Вассёр ранее пересекались в «Заубере», который позже сменил название на «Альфа Ромео». Вассёр был руководителем «Заубера» с 2017 по 2022 год, Леклер присоединился к «Зауберу» в 2018 году.