Вольф: потеря формы Расселла — это всего лишь миф, который он сам себе придумал

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу пилота своей команды британца Джорджа Расселла.

«Я пытаюсь вбить ему в голову, что он не терял форму, что это всего лишь миф, который он сам себе придумал. Вы не разучились пилотировать, у всех бывают подъемы и спады. Каждый уикенд, когда ситуация складывалась не в его пользу, было совершенно ясно, почему это происходило, и дело было не в пилотировании.

У всех гонщиков бывают не самые удачные дни, и мы видели эти взлеты и падения с Джорджем, но в его качестве как пилота я не сомневался ни на минуту. Ему просто нужно провести один чистый уикенд», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Ранее Расселл высказался по поводу увольнения Ника де Вриса из «Альфа Таури» в разгар сезона Формулы-1.