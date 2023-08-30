«Пришлось сесть на экстремальную диету». Хэмилтон набрал вес во время паузы в Ф-1

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что во время летнего перерыва в «Королевских гонках» набрал вес, из-за чего ему пришлось сидеть на «экстремальной диете».

«Я ел так много. Мой вес, должно быть, составлял от 73 до 74 килограммов, а в субботу я весил почти 77 килограммов. Так что в последние дни мне пришлось сесть на экстремальную диету», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Напомним, на минувшем Гран-при Нидерландов Хэмилтон показал шестой результат. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Ранее Льюис высказал мнение, что в Зандворте у него был темп, достаточный для того, чтобы бросить вызов Ферстаппену.