«Будто использует круиз-контроль». Ньюи высказался о Ферстаппене
Поделиться
Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался в адрес пилота команды Макса Ферстаппена. Как считает Ньюи, Ферстаппен уже является одним из величайших гонщиков в истории Формулы-1.
«Макс, несомненно, является одним из величайших гонщиков в истории автоспорта и до сих пор находится в отличной форме. Я думаю, что после того, как он выиграл титул чемпиона мира в 2021 году, с его плеч свалился большой груз, и его индивидуальные результаты стали ещё лучше. Он находится в полной гармонии со своей машиной и командой. Создаётся впечатление, что он пилотирует машину, используя круиз-контроль», — приводит слова Ньюи Motorsport Hungary.
Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:
Комментарии
- 30 августа 2023
-
14:15
-
13:39
-
13:15
-
12:15
-
11:20
-
10:41
-
10:10
-
10:03
-
00:50
-
00:39
- 29 августа 2023
-
23:37
-
22:36
-
21:40
-
21:00
-
19:33
-
19:12
-
18:20
-
17:24
-
15:53
-
14:51
-
14:20
-
13:32
-
12:37
-
11:30
-
11:00
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
00:55
- 28 августа 2023
-
23:55
-
23:05
-
22:03
-
21:49
-
20:30
-
19:51
Партнерский контент