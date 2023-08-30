«Будто использует круиз-контроль». Ньюи высказался о Ферстаппене

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался в адрес пилота команды Макса Ферстаппена. Как считает Ньюи, Ферстаппен уже является одним из величайших гонщиков в истории Формулы-1.

«Макс, несомненно, является одним из величайших гонщиков в истории автоспорта и до сих пор находится в отличной форме. Я думаю, что после того, как он выиграл титул чемпиона мира в 2021 году, с его плеч свалился большой груз, и его индивидуальные результаты стали ещё лучше. Он находится в полной гармонии со своей машиной и командой. Создаётся впечатление, что он пилотирует машину, используя круиз-контроль», — приводит слова Ньюи Motorsport Hungary.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: