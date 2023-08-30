Сайнс объяснил, почему ожидает хорошего выступления «Феррари» на Гран-при Италии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего выступления команды на Гран-при Италии. Этап в Монце состоится с 1 по 3 сентября.
«В Монце я ожидаю, что дела пойдут лучше, потому что в Спа мы были намного быстрее, чем в Зандворте. Честно говоря, как мне кажется, на трассах с низкой прижимной силой мы должны быть лучше и показать то, на что способны», — приводит слова Сайнса GPFans.
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 201 очко. Уверенно лидирует австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», в активе которого 540 баллов. «Мерседес» занимает второе место (255 очков). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 215 баллов.
«Феррари» показала спецкомбинезоны Леклера и Сайнса на ГП Италии:
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