Ньюи рассказал, какие повреждения машины угрожали Пересу сходом в Зандворте

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о повреждении, которое получил пилот команды Серхио Перес во время Гран-при Нидерландов.

«У Переса было небольшое повреждение балки крыла, которое нам удалось отремонтировать под красным флагом.

Если бы не было красного флага, удалось бы его починить, не развалившись на части? Я не знаю. Если бы не было красного флага, он был бы на грани того, чтобы сойти», — приводит слова Ньюи Motorsport.

Напомним, в Зандворте Серхио возглавил гонку за счёт раннего первого пит-стопа, однако во второй раз команда позвала его в боксы позже напарника. Это стоило Пересу восьми секунд и места во главе пелотона. Впоследствии мексиканец вылетел в одном из поворотов и пропустил Фернандо Алонсо, а затем ошибся при въезде на пит-лейн и получил пятисекундный штраф за превышение скорости. В итоге Чеко финишировал на четвёртой позиции.