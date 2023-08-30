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Ньюи рассказал, какие повреждения машины угрожали Пересу сходом в Зандворте

Ньюи рассказал, какие повреждения машины угрожали Пересу сходом в Зандворте
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о повреждении, которое получил пилот команды Серхио Перес во время Гран-при Нидерландов.

«У Переса было небольшое повреждение балки крыла, которое нам удалось отремонтировать под красным флагом.

Если бы не было красного флага, удалось бы его починить, не развалившись на части? Я не знаю. Если бы не было красного флага, он был бы на грани того, чтобы сойти», — приводит слова Ньюи Motorsport.

Напомним, в Зандворте Серхио возглавил гонку за счёт раннего первого пит-стопа, однако во второй раз команда позвала его в боксы позже напарника. Это стоило Пересу восьми секунд и места во главе пелотона. Впоследствии мексиканец вылетел в одном из поворотов и пропустил Фернандо Алонсо, а затем ошибся при въезде на пит-лейн и получил пятисекундный штраф за превышение скорости. В итоге Чеко финишировал на четвёртой позиции.

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