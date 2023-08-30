Ричард Брэдли назвал команду, куда может перейти Гуаньюй Чжоу
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Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказал мнение, что китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу может перейти в «Уильямс», где заменит американца Логана Сарджента.
«В моём представлении Чжоу перейдёт в «Уильямс». Вижу, что он займёт место Логана Сарджента. Исторически «Уильямс» всегда были командой, которой требовалось немного внешнего бюджета», — приводит слова Брэдли PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте On Track GP.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Напомним, не так давно сообщалось, что Гуаньюй пока не может договориться с «Альфа Ромео» о новом контракте в связи с недостатком финансирования со стороны китайских инвесторов.
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