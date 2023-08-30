Минарди: «Ред Булл» применил сомнительную тактику по отношению к Пересу в Нидерландах

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился впечатлениями от Гран-при Нидерландов.

«Несмотря на трёхнедельный летний перерыв, «Ред Булл» и Макс Ферстаппен доказали, что они непобедимы на любой трассе. И снова Ферстаппен одержал победу, не допустив ни малейшей ошибки, превзойдя своего напарника, в отношении которого команда применила сомнительную тактику.

Пятисекундный штраф Переса помог Гасли, который также был оштрафован, но благодаря множеству сделанных им пит-стопов и красному флагу ему удалось восстановить позиции.

Мы, безусловно, живём в новую эпоху Формулы-1. В прошлом эта гонка никогда не возобновилась бы. Именно по этой причине я считаю неправильным сравнивать результаты и статистику.

Также отмечу отличное выступление со стороны Фернандо Алонсо, вернувшегося на подиум. Во время рестарта он пытался навязать борьбу лидеру, но Ферстаппен, как всегда, показал себя и свою машину, когда это было необходимо. Однако Алонсо может утешить себя вторым местом и самым быстрым кругом гонки.

Без Ферстаппена мы бы увидели упорный и чрезвычайно оживлённый чемпионат мира с большим количеством смен лидера. Мы снова увидели в лидерах «Астон Мартин» после неблагоприятного периода. Пятое место занял Карлос Сайнс, когда его напарник снова оказался в затруднительном положении. Сход из-за повреждений сделал ошибку на пит-стопе не такой критичной.

Со стороны «Макларена» также были допущены ошибки, но и Норрис, и Пиастри сумели финишировать в очках. Также хороший камбэк совершил Льюис Хэмилтон, занявший шестое место», — написал Минарди на своём сайте.