Карлос Сайнс назвал слабости болида «Феррари» в текущем сезоне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о слабых сторонах болида команды в текущем сезоне.

«Не поймите меня неправильно, мы начали понимать, какую именно проблему с управляемостью болида мы испытываем, но сейчас, когда машина уже сконструирована и во многих моментах доработана, изменить это не представляется возможным.

Мы знаем, что нам нужно изменить в следующем году, но в этом году на таких трассах, как в Зандворте, в ветреную погоду мы просто будем медленными.

Весь уикенд мы боролись с машинами, которые были намного быстрее нас. Борьба шла на протяжении всей гонки, наш темп был далеко не таким, чтобы занять пятое место. Это означает, что мы хорошо провели гонку и сделали всё правильно. И я доволен результатом, но недоволен тем, как много трудностей у меня возникло по ходу гонки», – приводит слова Сайнса Motorsport со ссылкой на Sky Sports.