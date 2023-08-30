Перес заявил, что намерен показать в Монце «истинный темп» машины

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался о предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце.

«Гонка в Зандворте получилась крайне разочаровывающей, поэтому в Монце всё сведётся к тому, чтобы взойти на подиум, который мы заслужили на прошлых выходных. Иногда погода и обстоятельства благосклонны к вам, а иногда – нет. К несчастью, я получил штраф, и я не мог предотвратить это.

В Италии я постараюсь удержать контроль над всем, что могу, чтобы успешно провести квалификацию и гонку. Команда упорно работала на меня в воскресенье, и наша реакция на меняющиеся условия говорит о нашем взаимодействии. Мне комфортно с машиной, она быстра и сбалансированна, мы создали нечто по-настоящему особенное, и я хочу показать её истинный темп», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».