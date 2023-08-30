«Сложно садиться в машину, не зная, что тебя ждёт». Леклер рассказал о проблемах «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил нестабильность болида команды после Гран-при Нидерландов. Напомним, у монегаска возникли проблемы с днищем после контакта с Оскаром Пиастри из «Макларена», и он вынужден был досрочно завершить гонку.
«Мы знаем, над чем нам нужно работать — это стабильность машины. Нет сомнений, что мы сделали пару шагов вперёд с начала этого года, но нам ещё есть в чём прибавлять, и по какой-то причине в Зандворте это проявилось сильнее, чем мы ожидали.
Мы знаем, что нестабильность машины всё ещё является нашим недостатком, и мы работаем над тем, чтобы исправить это. Очень сложно каждый раз садиться в машину, не зная, что тебя ждёт. Мне не нравится такая ситуация», — приводит слова Леклера RacingNews365.
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