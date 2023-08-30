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В «Астон Мартин» выразили восхищение работой Фернандо Алонсо

В «Астон Мартин» выразили восхищение работой Фернандо Алонсо
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Директор по развитию машин «Астон Мартин» Том Маккалоу высоко оценил вклад опытного испанского пилота Фернандо Алонсо в развитие команды.

«Мы наблюдали за ним со стороны, когда он был в «Альпин», да и в целом мы знали его много лет, находясь в паддоке. Очевидно, что он находится на очень высоком уровне и впечатляет как гонщик. Когда мы начали работать с ним, приятное впечатление от него стало ещё больше.

Он очень мотивирован и трудолюбив, его подготовка восхищает. Он также умеет задавать правильные вопросы. Я часто говорю, что гонщики — одни из лучших сенсоров в машине, и он определённо один из них», — приводит слова Маккалоу RacingNews365.

42-летний Алонсо проводит свой первый сезон в составе «Астон Мартин».

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