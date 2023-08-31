«Уильямс» установил проблему, спровоцировавшую аварию Сарджента

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон назвал причину, по которой американский пилот команды Логан Сарджент попал в аварию в гонке Гран-при Нидерландов.

«Мы исследовали проблему с автомобилем Логана и обнаружили, что проблема связана с утечкой гидравлики из системы гидроусилителя рулевого управления. Из-за этой неисправности Логан лишился должного контроля над автомобилем, в результате чего он попал в аварию во время Гран-при в воскресенье. Это большая неудача для Логана, и нам нужно хорошо поработать над тем, чтобы предоставить ему надёжную машину, на которой он сможет уверенно участвовать в гонках», — приводит слова Робсона пресс-служба «Уильямса».

Напомним, по ходу Гран-при НидерландовСарджент разбил свой болид в одном из поворотов, вследствие чего была вызвана машина безопасности.