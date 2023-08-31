«Нам необходимо уважение и справедливость». Президент ФИА — о требованиях федерации

Президент Международной автоспортивной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал об отношениях федерации с Формулой-1, а также высказался по поводу возможной покупки прав на Формулу-1 Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, который выходил с предложением на Liberty Media.
«Нам нужно уважение, признание ФИА и справедливость. Мы приближаемся к цели. У меня были хорошие встречи со Стефано [Доминикали] по этому поводу, и он согласен с потребностями ФИА. Мы должны быть понятными. Если мы просим о более выгодных сделках, когда дело касается денег, мы должны показать, куда они пойдут: на стюартов, на программы подготовки директоров гонок, улучшение дистанционного управление и усовершенствование нашего оборудования.
До заключения Concorde Agreement осталось два с половиной года, у нас есть три заинтересованные стороны: ФИА, FOM и команды. Это должно быть справедливо для всех нас. Мы здесь не для того, чтобы создавать препятствия, а чтобы вместе идти вперёд. Если это будет несправедливо, то у нас ничего не получится.
Я не боюсь сражаться с Liberty Media, я представляю позицию ФИА, арендодателей, владельцев чемпионата. Когда вы смотрите на изменения в правилах на 2026 год или выражение интереса к новым командам, первое слово должна иметь ФИА», — сказал бен Сулайем в интервью Autocar.
Мохаммед бен Сулайем занял пост президента ФИА в 2021, заменив на нём Жана Тодта.
- 31 августа 2023
-
09:25
-
00:21
-
00:07
- 30 августа 2023
-
23:22
-
21:42
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
18:34
-
17:45
-
16:51
-
16:29
-
16:15
-
15:54
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
13:39
-
13:15
-
12:15
-
11:20
-
10:41
-
10:10
-
10:03
-
00:50
-
00:39
- 29 августа 2023
-
23:37
-
22:36
-
21:40
-
21:00
-
19:33
-
19:12
-
18:20
-
17:24
-
15:53