«Нам необходимо уважение и справедливость». Президент ФИА — о требованиях федерации

Президент Международной автоспортивной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал об отношениях федерации с Формулой-1, а также высказался по поводу возможной покупки прав на Формулу-1 Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии, который выходил с предложением на Liberty Media.

«Нам нужно уважение, признание ФИА и справедливость. Мы приближаемся к цели. У меня были хорошие встречи со Стефано [Доминикали] по этому поводу, и он согласен с потребностями ФИА. Мы должны быть понятными. Если мы просим о более выгодных сделках, когда дело касается денег, мы должны показать, куда они пойдут: на стюартов, на программы подготовки директоров гонок, улучшение дистанционного управление и усовершенствование нашего оборудования.

До заключения Concorde Agreement осталось два с половиной года, у нас есть три заинтересованные стороны: ФИА, FOM и команды. Это должно быть справедливо для всех нас. Мы здесь не для того, чтобы создавать препятствия, а чтобы вместе идти вперёд. Если это будет несправедливо, то у нас ничего не получится.

Я не боюсь сражаться с Liberty Media, я представляю позицию ФИА, арендодателей, владельцев чемпионата. Когда вы смотрите на изменения в правилах на 2026 год или выражение интереса к новым командам, первое слово должна иметь ФИА», — сказал бен Сулайем в интервью Autocar.

Мохаммед бен Сулайем занял пост президента ФИА в 2021, заменив на нём Жана Тодта.