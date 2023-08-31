«Это пощёчина, если твоему напарнику 42 года». Ральф Шумахер — о Стролле

Экс-пилот Формулы-1, немец Ральф Шумахер, поделился мнением о канадском пилоте команды «Астон Мартин» Лэнсе Стролле, который занимает девятое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023, ни разу не приехав на подиум по итогам Гран-при, а также дал прогноз на возможное будущее Стролла в «королевских гонках».
«В этом году Строллу было очень сложно. Были запоминающиеся моменты, но по сравнению с [Фернандо] Алонсо разница в выступлениях колоссальная. Нам ещё предстоит увидеть, есть ли у Стролла долгое будущее в Формуле-1.
Это пощёчина. Я считаю, ситуация должна быть иной, если твоему товарищу по команде 42 года. Нет сомнений, что Лэнс должен выступать в Формуле-1, потому что у него больше таланта, чем у некоторых гонщиков на стартовой решётке. Однако он слаб по сравнению со своим напарником. Я уверен, что его отец достаточно реалистично смотри на вещи" — сказал Шумахер Sky Sport Germany.
Напарником Стролла является 42-летний испанец Фернандо Алонсо, который в нынешнем сезона занимает третью строчку в личном зачёте по итогам 13 проведённых Гран-при.
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