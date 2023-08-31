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В «Макларене» отреагировали на интерес «Ред Булл» к Норрису

В «Макларене» отреагировали на интерес «Ред Булл» к Норрису
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением об интересе «Ред Булл» к британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису, а также рассказал о целях, которые стоят перед пилотом и всей командой.

«Это естетсвенно. Если бы я был в другой команде, я бы тоже попытался понять, как его заполучить. Мы не хотим допустить, чтобы это случилось с нами. Помимо контрактных договорённостей, победить вместе — это особая цель. Думаю, если мы дадим Ландо и Оскару [Пиастри] конкурентноспобную машину, нам не составит труда сохранить любого из них.

Во второй части сезона мы должны подтвердить наш прогресс. В следующем году мы хотели бы регулярно входить в тройку лидеров, а в 2025 году мы нацелены на победы», — сказал Стелла Corriere della Sera.

Ландо Норрис выступает за «Макларен» с сезона-2019. В текущем сезоне-2023 британцу дважды удалось подняться на подиум: на Гран-при Великобритании и Гран-при Венгрии.

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