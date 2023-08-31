Фелипе Масса пригрозил ФИА обращением в суд

Бразильский пилот Фелипе Масса, который занял в сезоне-2008 второе место в личном зачёте, уступив британцу Льюису Хэмилтону одно очко, отправил очередное обращение к Международной автомобильной федерации (ФИА) и Formula One Management. Напомним, отвечая на первоначальное письмо Массы, обе организации запросили трёхмесячную отсрочку в связи с тем, что их многие сотрудники находятся в отпусках.

«Работа над ответом должна была начаться сразу после получения [первого] письма с предварительными претензиями, и летние отпуска не должны были этому помешать. Неограниченные сроки ответа не соответствуют Протоколу о предварительных действиях. Просим предоставить ответ до 16:00 8 сентября 2023 года, в противном случае мы распорядимся подать иски в Высокий суд Великобритании», — приводит слова из письма Массы и его юристов Motorsport.

Претензии Массы связаны с пересмотром результатов Гран-при Сингапура сезона-2008. О том, что результаты этой гонки были подстроены, широкой общественности стало известно в 2009-м, когда Нельсон Пике-младший признался, что намеренно разбил машину, чтобы обеспечить победу партнёру по команде «Рено» — Фернандо Алонсо. В случае аннулирования результатов Гран-при Сингапура Фелипе Масса одержал бы победу в личном зачёте сезона-2008.