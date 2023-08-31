«У него проблемы, раньше не было конкуренции». Стюарт — о восьмом чемпионстве Хэмилтона

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт поделился мнением о возможности пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона завоевать восьмой титул чемпиона мира.
«Восьмое чемпионство Хэмилтона также зависит от «Мерседеса». Это не невозможно, но я всё ещё не думаю, что он справится. Несмотря на слухи о «Феррари», я не думаю, что он сменит команду. Льюис — один из лучших пилотов в истории Формулы-1, но правда в том, что в последнем десятилетии он выступал за команду, у которой практически не было конкурентов. Вот почему у него сейчас серьёзные проблемы, а также потому что его машина не такая сильная», — сказал Стюарт Sport Bild.
Льюис Хэмилтон завоевал шесть титулов чемпиона мира в составе «Мерседеса». Британский пилот выступает за «Мерседес» с сезона-2013.
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