Бергер: Перес не сможет побеждать Ферстаппена, ему нужно найти другую команду

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о соперничестве пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена и дал мексиканцу совет о продолжении карьеры.
«Если бы у Макса [Ферстаппена] был реальный соперник, его отрыв мог бы быть немного меньше. Однако Макс и его машина имеют решающее значение. Ферстаппен выступает в своём классе.
У [Серхио] Переса нет проблем с психологией или чего-то в этом роде. Он нормальный гонщик, хороший гонщик, но у него в напарниках исключительный талант. Если Серхио досточно умён, он найдёт себе другую команду, где сможет выйти из тупика и показывать там свой уровень. Он не сможет регулярно побежать Макса», — сказал Бергер Speedweek.
Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021, на его счету пять побед в гонках в составе «быков».
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