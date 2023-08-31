Ф-2 показала болид, который будет использоваться с 2024 года, с необычным задним крылом

Сегодня, 31 августа, в Италии был представлен новый болид, который будет использоваться с сезона-2024 в чемпионате Формулы-1.
Основным изменением в болиде, представленном Международной автомобильной федерацией (ФИА), стало заднее антикрыло, которое приобрело дугообразную форму. Новый дизайн болида будет использоваться по 2026 год. Помимо заднего антикрыла, изменениям подверглись переднее антикрыло и носовая часть, а также днище болида. Изменения направлены на повышение плотности борьбы.
Фото: FIA Formula 2
Автомобиль под управлением экс-пилота Формулы-2 Татьяны Кальдерон успешно прошёл тесты в июле. После сегодняшней презентации программа разработки продолжится в течение оставшейся части года. Сообщается об участии в тестировании болида чемпиона Формулы-2 сезона-2022 Фелипе Друговича.
Фото: https://twitter.com/thomasmaheronf1
Один болид будет передан командам до концы декабря 2023 года, тогда как второй будет доставлен в середине января 2024 года. Перед первыми официальными тестами сезона-2024 с командами будет проведена ещё одна проверка.
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