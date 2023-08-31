Марко: надеюсь, Ральф Шумахер не имел в виду, что Мик заменит Серхио

Советник «Ред Булл» 80-летний Хельмут Марко отреагировал на слова экс-пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, считающего что Серхио Перес должен покинуть состав «быков».
«Чеко [Серхио] временами ездит очень хорошо, но, к сожалению, ему не всегда удаётся выжать все возможности из машины, не допуская ошибок. Например, в Зандворте он, вероятно, не набрал бы очков без красного флага.
Гарантия трудоустройства, есть ли такое в Формуле-1? В любом случае это гарантия по контракту. Надеюсь, он [Ральф] не имел в виду, что Мику Шумахеру придётся заменить Серхио Переса», — сказал Марко OE24.
Ральф Шумахер, родной брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, приходится дядей Мику Шумахеру, участвовавшему в гонках Формулы-1 в сезоне-2021 и сезоне-2022. Мик Шумахер занимает должность резервного пилота «Мерседеса» в текущем сезоне Формулы-1.
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