Льюис Хэмилтон будет получать € 58 млн в год по новому контракту с «Мерседесом»

Сегодня, 31 августа, командой Формулы-1 «Мерседес» было объявлено о продлении контрактов с обоими боевыми пилотами, британцами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Новые соглашения рассчитаны до конца 2025 года.

Двухлетний контракт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оценивается в £ 100 млн, что соответствует € 116 млн. Таким образом, британский пилот будет получать € 58 млн в год, сообщает Mirror. Аналогичными данными располагают The Telegraph и Daily Mail.

Если сравнивать с предыдущим контрактом, то ежегодный оклад пилота увеличился примерно на € 16 млн. Зарплата Хэмилтона в предыдущем сезоне также была рекордной, однако сообщается, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену удалось в прошлом сезоне заработать больше благодаря бонусам за успешное выступление.

Льюис Хэмилтон присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.