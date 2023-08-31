Льюис Хэмилтон будет получать € 58 млн в год по новому контракту с «Мерседесом»

Сегодня, 31 августа, командой Формулы-1 «Мерседес» было объявлено о продлении контрактов с обоими боевыми пилотами, британцами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Новые соглашения рассчитаны до конца 2025 года.
Двухлетний контракт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона оценивается в £ 100 млн, что соответствует € 116 млн. Таким образом, британский пилот будет получать € 58 млн в год, сообщает Mirror. Аналогичными данными располагают The Telegraph и Daily Mail.
Если сравнивать с предыдущим контрактом, то ежегодный оклад пилота увеличился примерно на € 16 млн. Зарплата Хэмилтона в предыдущем сезоне также была рекордной, однако сообщается, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену удалось в прошлом сезоне заработать больше благодаря бонусам за успешное выступление.
Льюис Хэмилтон присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.
- 31 августа 2023
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