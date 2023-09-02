Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Италии Формулы-1: третья тренировка, онлайн-трансляция

Гран-при Италии Формулы-1: третья тренировка, онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце состоится третья свободная практика 15-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Италии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция третьей практики

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android