Гран-при Италии Формулы-1: третья тренировка, онлайн-трансляция
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Сегодня, 2 сентября, на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце состоится третья свободная практика 15-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Италии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция третьей практики
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