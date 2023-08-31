«Какая же чушь!» Ферстаппен ответил Вольфу после его слов в свой адрес

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа за его недавние комментарии. Ранее Вольф заявил, что не может найти объяснений превосходству голландца над товарищем по команде Серхио Пересом.

«Возможно, это связано с его способностями создавать под себя машину, которой тяжело управлять, но при этом если получается, то она становится быстрой, и это создаёт разрыв. Но 1,3 секунды. Никаких внятных объяснений я не слышал. Это странно», — говорил ранее Вольф.

«Какая же чушь! Всё не так. Я просто пилотирую машину, и у меня получается делать это быстрее всех. Я здесь не для того, чтобы говорить: «Дайте мне больше, потому я так хочу». Я лишь прошу создавать самую быструю машину, потому что каждый год любой болид ездит немного по-разному. Многие спрашивают: «Какой у тебя стиль пилотирования?» Так вот мой стиль пилотирования не является чем-то особенным. Я приспосабливаюсь. Мне просто нужно, чтобы машина ехала быстро. Для меня очень важно быть в состоянии адаптировать свой стиль пилотирования к автомобилю», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: