«Ред Булл» включил в свою программу поддержки лидера сезона Формулы-3

Каталонский гонщик Пепе Марти с сезона-2024 войдёт в состав юниорской программы «Ред Булл». Об этом информирует пресс-служба команды.

Фото: Red Bull Junior Team

Фото: Red Bull Junior Team

В настоящий момент Марти занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-3, имея в активе 105 очков. От идущего на втором месте эстонца Пола Арона каталонца отделяет всего одно очко. На первой позиции бразильский пилот Габриэль Бортолето, на счету которого 144 балла.

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Ранее голландский пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа за его недавние комментарии. Вольф недавно заявил, что не может найти объяснений превосходству голландца над товарищем по команде Серхио Пересом.