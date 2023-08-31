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«Ред Булл» включил в свою программу поддержки лидера сезона Формулы-3

«Ред Булл» включил в свою программу поддержки лидера сезона Формулы-3
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Каталонский гонщик Пепе Марти с сезона-2024 войдёт в состав юниорской программы «Ред Булл». Об этом информирует пресс-служба команды.

Фото: Red Bull Junior Team

Фото: Red Bull Junior Team

В настоящий момент Марти занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-3, имея в активе 105 очков. От идущего на втором месте эстонца Пола Арона каталонца отделяет всего одно очко. На первой позиции бразильский пилот Габриэль Бортолето, на счету которого 144 балла.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее голландский пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа за его недавние комментарии. Вольф недавно заявил, что не может найти объяснений превосходству голландца над товарищем по команде Серхио Пересом.

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