Ферстаппен: некоторые не могут оценить, что кто-то постоянно делает хорошую работу

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Италии, на котором он может одержать рекордную 10-ю победу подряд, высказался о своих целях в гонках и оценил отношение публики к его доминированию.

«У каждого есть своё мнение на подобные вещи, но я никогда не был в Формуле-1, чтобы доказать, что отношусь к великим. Я здесь только для того, чтобы стараться и выигрывать как можно больше, когда у меня есть возможность. Я здесь не для того, чтобы что-то доказывать. Люди не знают, что происходит с командой и насколько это сложно.

Некоторые не могут оценить, когда кто-то постоянно делают свою работу, я говорю не только о себе, но и о всей команде. Я здесь для того, чтобы делать свою работу, а не для того, чтобы другие люди узнавали, что я делаю», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен — один из пилотов, которому удалось выиграть девять Гран-при Формулы-1 подряд. Последним гонщиком, добравшимся до такой отметки, был Себастьян Феттель за рулём «Ред Булл» в сезоне-2013.