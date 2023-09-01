Гуаньюй Чжоу рассказал о ходе переговоров с «Альфа Ромео» о новом контракте

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о ходе переговоров с командой о новом контракте и рассказал о личных целях на текущий сезон.

«Переговоры задерживаются сильнее, чем я ожидал. Обсуждаются детали контракта, а я вместе с «Альфа Ромео» пытаюсь выяснить все окончательные детали. С моей стороны ничего не изменилось. Я продолжаю стараться изо всех сил на трассе, а остальные обсуждения я оставлю им.

Что касается того, подпишу ли я контракт, у меня нет ответа, но мы больше говорим и приближаемся к этому. Я рад провести ещё несколько лет с этой командой, потому что у нас светлое будущее, команда движется вперёд. Ничего не ясно, пока я не подпишу контракт. Ничего не решено, но мы очень близки к этому. После летних каникул переговоры продвинулись вперёд», — приводит слова Чжоу Racingnews365.

Гуаньюй Чжоу выступает за «Альфа Ромео» с сезона-2022. В текущем сезоне китайский гонщик дважды завершал гонку в топ-10, финишировав девятым на Гран-при Австралии и Гран-при Испании.