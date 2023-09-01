Леклер: в Монце мы надеемся на борьбу за подиум

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о специфике трассы в Монце, где будет проводиться Гран-при Италии, а также поделился мнением о специальном дизайне болида.
«Трасса в Монце не совсем похожа на Спа, но её характеристики ближе к Спа, чем к Зандворту и Будапешту. Поэтому мы должны быть здесь немного более конкурентоспособными. Хватит ли этого для борьбы за подиум, я не знаю, но я очень на это надеюсь. Мы обязательно сделаем для этого всё.
Мне нравится обновлённая ливрея болида, особенно логотип «Феррари» в старом стиле, — это то, что мне нравится больше всего. Нам повезло, что, выступая за «Феррари», мы получаем поддержку повсюду, но очевидно, что, когда мы приезжаем в Италию, всё происходит на другом уровне. Я уверен, что это мотивирует всю команду. Так что я с нетерпением жду возможности выйти на трассу и надеюсь, что в эти выходные добьюсь отличного результата», — приводит слова Леклера Racingnews365.
Монегаск — последний пилот, которому удалось одержать победу на Гран-при Италии в составе «Феррари». Леклер выиграл гонку в сезоне-2019.
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