В Формуле-1 пришли к новой идее, как решить проблему видимости в дождевых гонках

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о работе над уменьшением спрея во время дождевых гонок. Ранее многие участники Формулы-1 высказывали недовольство тем, что у них не создаётся достаточная видимость.
«Формула-1 есть и останется чемпионатом на одноместных машинах с открытыми колёсами, однако у нас остаётся открытая дискуссия, потому что у нас никогда не было такого количество гонок на мокрой трассе, как в последние годы. Необходимо решить проблему видимости, которая возникает у пилотов в дождливую погоду. Это не проблема сцепления с трассой, и я думаю, что в будущем будет достаточно только одного типа мокрых шин. В Зандворте мы увидели рестарт на промежуточной резине, и это сработало, но проблема с видимостью остаётся.
Мы оценим системы крыльев, которые могут ограничить разбрызгивание, но мы также оцениваем возможность вмешательства на диффузор. На данный момент нет конкретного решения, но мы сделали первый шаг. Я знаю, была критика, и я читал, что это провал, но мы должны пробовать, и это именно то, что мы сделали. Это определённо не был провал, мы многому научились. В дальнейшем всё будет становиться лучше и лучше», — приводит слова Доменикали Autosport.
Напомним, летом были проведены тесты в Сильверстоуне, однако они не привели к успеху, так как из диффузора выбрасывалось много воды.
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