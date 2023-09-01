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Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике ГП Италии, Сайнс и Перес — в тройке

В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, а тройку лучших замкнул второй «Ред Булл» — Серхио Переса.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Свободная практика 1

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.22,657.

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,046.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,177.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,309.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,532.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,557.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,584.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,612.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,614.

10. Александер Албон («Уильямс») +0,787.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,789.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,004.

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,176.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,274.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,295.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,410.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,433.

18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,483.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,560.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,575.