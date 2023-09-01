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Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике ГП Италии, Сайнс и Перес — в тройке

Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике ГП Италии, Сайнс и Перес — в тройке
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В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, празднующий сегодня день рождения, а тройку лучших замкнул второй «Ред Булл» — Серхио Переса.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Свободная практика 1

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.22,657.
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,046.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,177.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,309.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,532.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,557.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,584.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,612.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,614.
10. Александер Албон («Уильямс») +0,787.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +0,789.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,004.
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,176.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,274.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,295.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,410.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,433.
18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,483.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,560.
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,575.

Формула-1 2023. Этап 15, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 1
01 сентября 2023, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22.657
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.046
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.177
Комментарии
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