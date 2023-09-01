Алонсо: «Уильямс» и «Феррари» будут нашими основными конкурентами в Монце

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о том, с какими командами ему предстоит соревноваться на предстоящем Гран-при Италии в Монце.

«Мы собираемся выиграть гонку, мы становимся всё ближе и ближе. Мы концентрируемся на Кубке конструкторов и пытаемся набрать очки на обеих машинах. Надеюсь, мы сможем удержать «Феррари» позади, они становятся всё сильнее и сильнее.

По нашим расчётам, две команды будут особенно хороши. «Уильямс», который всегда на протяжении сезона демонстрировал хорошую максимальную скорость, и «Феррари», которая, как и в Канаде, безусловно, очень быстра на трассе с длинными прямыми, короткими поворотами и шиканами. Эти две команды станут нашей самой большой проблемой в борьбе за подиум», — приводит слова Алонсо Motorsport-Magazin.

В первой свободной практике Гран-при Италии пилоты «Феррари» показали второе и четвёртое время, Алонсо завершил сессию на шестом месте. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.