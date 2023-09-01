Алонсо: «Уильямс» и «Феррари» будут нашими основными конкурентами в Монце

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о том, с какими командами ему предстоит соревноваться на предстоящем Гран-при Италии в Монце.
«Мы собираемся выиграть гонку, мы становимся всё ближе и ближе. Мы концентрируемся на Кубке конструкторов и пытаемся набрать очки на обеих машинах. Надеюсь, мы сможем удержать «Феррари» позади, они становятся всё сильнее и сильнее.
По нашим расчётам, две команды будут особенно хороши. «Уильямс», который всегда на протяжении сезона демонстрировал хорошую максимальную скорость, и «Феррари», которая, как и в Канаде, безусловно, очень быстра на трассе с длинными прямыми, короткими поворотами и шиканами. Эти две команды станут нашей самой большой проблемой в борьбе за подиум», — приводит слова Алонсо Motorsport-Magazin.
В первой свободной практике Гран-при Италии пилоты «Феррари» показали второе и четвёртое время, Алонсо завершил сессию на шестом месте. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.
- 1 сентября 2023
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
14:50
-
14:04
-
13:18
-
12:14
-
11:42
-
11:13
-
10:41
-
10:00
-
10:00
-
09:18
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:00
-
21:56
-
20:59
-
19:45
-
18:59
-
18:35
-
17:15
-
16:55
-
16:43
-
16:20
-
15:32
-
15:25
-
15:18
-
15:14
-
15:03
-
14:15
-
13:58
-
13:30
-
13:04
-
12:28
-
11:44