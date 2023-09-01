Хэмилтон заявил, что все его напарники были сильнее, чем у Ферстаппена

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о конкуренции в Формуле-1, вспомнив о соперниках, с которыми ему доводилось бороться на трассе, а также провёл сравнение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена со своими напарниками.
«Я не был так впечатлён, как тогда, когда лидировал Михаэль [Шумахер], когда лидировал Себастьян [Феттель], когда в гонках участвовал Кими [Райкконен] и когда побеждал Фернандо [Алонсо].
Команда «Ред Булл» — одна из сильнейших, они сейчас работают на полную. Их машина невероятная, пилоты делают великолепную работу, пит-бригада, механики, стратеги — все работают хорошо, по делу, и их нельзя винить.
По моему мнению, все мои напарники по команде были сильнее, чем напарники Макса. Дженсон [Баттон], Фернандо, Джордж [Расселл], Валттери [Боттас] и Нико [Росберг]. Все эти парни были очень сильными и стабильными, и Макс ни с кем так не боролся», — сказал Хэмилтон Sky Sports.
Напомним, Макс Ферстаппен выступал в Формуле-1 за команды «Торо Россо» и «Ред Булл». Его напарниками в разное время были Пьер Гасли, Даниэль Риккардо, Александер Албон и Серхио Перес.
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