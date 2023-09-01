Хельмут Марко: мы могли подписать Ландо Норриса в «Альфа Таури»

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис мог перейти в «Альфа Таури»

«У него есть контракт с «Маклареном» до 2025 года, но он, безусловно, самый сильный из молодых гонщиков. Его юношеский задор лучше всего подошёл бы для «Ред Булл». Мы были близки к тому, чтобы подписать его в «Альфа Таури», правда, это было несколько лет назад. На тот момент мы не смогли это осуществить из-за действующих контрактов.

Готова ли мы выкупить его контракт, чтобы в 2024 году он был с нами? Нет, это совершенно исключено. Это место уже занято Серхио Пересом», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ландо Норрис выступает за «Макларен» с сезона-2019. В текущем сезоне британцу дважды удалось подняться на подиум: на Гран-при Великобритании и на Гран-при Венгрии.