Серхио Перес проанализировал свою аварию во второй свободной тренировке ГП Италии
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил свою аварию во время второй свободной тренировки Гран-при Италии. До аварии Перес успел показать третий результат.
«На выходе возникла недостаточная поворачиваемость, я попробовал справиться с ситуацией. Подумал, что восстановил контроль над машиной, но затем слегка цепанул гравий — и всё было кончено.
Повреждения не выглядят слишком серьёзными. Они довольно небольшие, и я не думаю, что мы что-то потеряли. Речь идёт о двух кругах, что не слишком репрезентативно.
Позитив же в том, что машина работает хорошо, я чувствую себя комфортно и считаю, что мы в хорошем положении на оставшуюся часть уикенда. Это была лучшая пятница в сезоне до сих пор», — приводит слова Переса Motorsport Week.
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