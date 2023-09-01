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Макс Ферстаппен прокомментировал пятое время во второй свободной тренировке ГП Италии

Макс Ферстаппен прокомментировал пятое время во второй свободной тренировке ГП Италии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём выступлении во второй свободной практике Гран-при Италии, где он показал пятый результат.

«Мы использовали разные версии антикрыла, и нам нужно проанализировать, какой вариант работал лучше всего. Я думаю, что мог бы выступить немного лучше. Я всё ещё искал баланс скорости в поворотах, но я уверен, что всё будет хорошо. Было сложно рассмотреть всё во второй сессии, поэтому нам ещё есть над чем поработать.

Во время моего самого быстрого круга я немного застрял во втором секторе, а на гоночной дистанции я не смог проехать много кругов, поэтому не смог получить полную картину. Но в долгосрочной перспективе все были в равных условиях, и нам есть что улучшить», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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