«Ред Булл» получил штраф за превышение Ферстаппеном скорости на пит-лейне

Австрийская команда «Ред Булл» оштрафована на € 500 за превышение скорости на пит-лейне лидером общего зачёта Максом Ферстаппеном во время второй свободной тренировки Гран-при Италии, сообщает RacingNews365.

По информации источника, Ферстаппен показал скорость 84,8 км/ч при действующем ограничении скорости в 80 км/ч на пит-лейне.

Напомним, Макс Ферстаппен показал пятый результат во второй свободной практике. Лучший результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку сильнейших напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце.