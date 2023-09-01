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«Ред Булл» получил штраф за превышение Ферстаппеном скорости на пит-лейне

«Ред Булл» получил штраф за превышение Ферстаппеном скорости на пит-лейне
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Австрийская команда «Ред Булл» оштрафована на € 500 за превышение скорости на пит-лейне лидером общего зачёта Максом Ферстаппеном во время второй свободной тренировки Гран-при Италии, сообщает RacingNews365.

По информации источника, Ферстаппен показал скорость 84,8 км/ч при действующем ограничении скорости в 80 км/ч на пит-лейне.

Напомним, Макс Ферстаппен показал пятый результат во второй свободной практике. Лучший результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал Ландо Норрис из «Макларена», а замкнул тройку сильнейших напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце.

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