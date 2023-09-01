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Хэмилтон — о тренировках: обычная пятничная программа, мы проделали всю необходимую работу

Хэмилтон — о тренировках: обычная пятничная программа, мы проделали всю необходимую работу
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от первой и второй свободных тренировок в рамках Гран-при Италии.

«Для меня это была относительно обычная пятничная программа. Машина показала себя надёжной, и мы выполнили всю необходимую работу, проведя различные тесты, которые нам необходимо было сделать. Мы можем многое извлечь из сегодняшнего дня, и вечером нам придётся немного поработать, чтобы к субботе стать ещё лучше, как нам удаётся обычно. Я знаю, что команда проделает огромный объём работы за ночь, чтобы улучшить настройки и баланс машины, чтобы завтра мы могли показать более высокую скорость», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба немецкой команды.

Хэмилтон показал восьмой результат в первой тренировке и 17-й — во второй практике.

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