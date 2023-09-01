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Хорнер: Хэмилтон всегда имел преимущество над партнёрами, но нужно соперничать с пелотоном

Хорнер: Хэмилтон всегда имел преимущество над партнёрами, но нужно соперничать с пелотоном
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова семикратного чемпиона мира британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который ранее заявил, что все его партнёры по команде сильнее напарников Макса Ферстаппена.

«Хэмилтон всегда имел преимущество над партнёрами по команде, но важно соревноваться не только с партнёрами, но и со всем остальным пелотоном. Ферстаппен уже показал, на что способен, и я думаю, что некоторые пилоты даже не захотят стать его напарником», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен выступал в Формуле-1 за команды «Торо Россо» и «Ред Булл». Его напарниками в разное время были Пьер Гасли, Даниэль Риккардо, Александер Албон и Серхио Перес.

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