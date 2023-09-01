Ландо Норрис — о тренировках: мы пока далеки от того, чтобы быть конкурентоспособными

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных свободных тренировок в рамках Гран-при Италии.

«Хороший день с точки зрения того, какого прогресса мы достигли. Не думаю, что мы начали хорошо, но мы внесли несколько правильных изменений, и это определённо помогло нам улучшить общий темп, и это здорово. Мы пока далеки от того, чтобы быть настолько конкурентоспособными, насколько мы хотим. Мы будем усердно работать всю ночь, чтобы попытаться улучшить это, и у нас уже есть несколько идей. Это правильный способ завершить сегодняшний день, и, если мы сможем найти возможности для улучшения, я уверен, что нам будет по силам добиться достойного результата», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Напомним, Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце (Италия).