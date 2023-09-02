Шарль Леклер рассказал о проблемах с балансом болида на трассе в Монце
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в первой и второй свободной тренировках Гран-при Италии.
«В целом это был довольно сложный день. Моё выступление было неплохим, однако я испытывал проблемы с балансом болида. Нам предстоит работа над этим завтра, особенно в квалификационных попытках, поскольку с большим количеством топлива, похоже, дела идут лучше», — приводит слова Сайнса официальный сайт итальянской команды.
25-летний Леклер показал четвёртый результат в первой свободной практике Гран-при Италии, во второй тренировке он продемонстрировал шестое время.
Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце (Италия).
Ранее партнёр Леклера по команде Карлос Сайнс выразил надежду на высокую скорость на трассе в Монце.
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