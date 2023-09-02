Льюис Хэмилтон — о целях на квалификацию: было бы здорово пройти в третий сегмент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Италии, который в эти дни проходит в Монце.

«Цель на субботнюю квалификацию? Было бы неплохо попасть в третий сегмент. Дальше уже посмотрим. На данный момент я не знаю, возможно ли это с нашим темпом, но мы постараемся поработать над этим. В пятницу утром мы это сделали, так что скрестив пальцы я скажу, что это может произойти и в субботу, было бы хорошо», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.nl.

Льюис Хэмилтон показал восьмой результат в первой свободной тренировке Гран-при Италии и 17-й — во второй практике.

Напомним, Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце (Италия).

Ранее Хэмилтон прокомментировал своё выступление в первой и второй свободных тренировках.