Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко назвал команду, которая может прервать победную серию «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал команду, которая может прервать победную серию «Ред Булл»
Комментарии

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что из всех команд «Феррари» имеет наибольшие шансы прервать победную серию австрийского коллектива в текущем сезоне.

«Болиды «Феррари» сильны и на отдельном круге, и на длинных дистанциях. Но я надеюсь, что Макс снова одержит победу. У него должны быть проблемы с техникой, чтобы этого не произошло. Но если нам придётся проиграть, то я бы отдал победу «Феррари». Особенно здесь, в Монце», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на австрийскую газету Osterreich.

Напомним, «Ред Булл» выиграл все гонки в текущем сезоне Формулы-1. Девять раз на верхнюю ступеньку пьедестала поднимался Макс Ферстаппен, ещё в двух гонках победу отпраздновал его партнёр по команде Серхио Перес.

Материалы по теме
Опрос
Сколько ещё гонок подряд выиграет Макс Ферстаппен?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android