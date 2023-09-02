Хельмут Марко назвал команду, которая может прервать победную серию «Ред Булл»
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Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что из всех команд «Феррари» имеет наибольшие шансы прервать победную серию австрийского коллектива в текущем сезоне.
«Болиды «Феррари» сильны и на отдельном круге, и на длинных дистанциях. Но я надеюсь, что Макс снова одержит победу. У него должны быть проблемы с техникой, чтобы этого не произошло. Но если нам придётся проиграть, то я бы отдал победу «Феррари». Особенно здесь, в Монце», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на австрийскую газету Osterreich.
Напомним, «Ред Булл» выиграл все гонки в текущем сезоне Формулы-1. Девять раз на верхнюю ступеньку пьедестала поднимался Макс Ферстаппен, ещё в двух гонках победу отпраздновал его партнёр по команде Серхио Перес.
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