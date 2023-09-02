ФИА установила максимальное время круга для квалификации Гран-при Италии Ф-1

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих сообщил, что с целью борьбы с медленным движением Международная автомобильная федерация (ФИА) устанавливает ограничение минимальной скорости во время квалификации Гран-при Италии Формулы-1, который в эти дни проходит в Монце.
«Чтобы гарантировать, что автомобили не будут двигаться неоправданно медленно на кругах во время квалификации или во время медленных кругов, когда открыты выезды из бокса, гонщики не должны превышать время 1:41,0 между так называемыми линиями сейфти-кара в начале и в конце круга», — приводит слова Виттиха официальный сайт ФИА.
Накануне проблемы с медленным движением возникали во время квалификаций Формулы-2 и Формулы-3.
Напомним, Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце (Италия).
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