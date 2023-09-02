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Сайнс показал лучший результат в третьей тренировке ГП Италии, Ферстаппен — второй

Сайнс показал лучший результат в третьей тренировке ГП Италии, Ферстаппен — второй
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В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а замкнул тройку лучших гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Третья свободная тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.29,912.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,086.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,541.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,574.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,799.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,818.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,972.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,073.
9. Александер Албон («Уильямс») +1,142.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,280.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,333.
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,384.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,385.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,390.
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,468.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,599.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1,603.
18. Эстебан Окон («Альпин») +1,827.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,830.
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,940.

Формула-1 2023. Этап 15, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 3
02 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:20.912
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.086
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.541
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