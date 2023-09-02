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Сайнс показал лучший результат в третьей тренировке ГП Италии, Ферстаппен — второй

В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а замкнул тройку лучших гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию свободной практики.

Гран-при Италии. Третья свободная тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.29,912.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,086.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,541.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,574.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,799.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,818.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,972.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,073.

9. Александер Албон («Уильямс») +1,142.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,280.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,333.

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,384.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,385.

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,390.

15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,468.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,599.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1,603.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,827.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,830.

20. Пьер Гасли («Альпин») +1,940.