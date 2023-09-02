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Фернандо Алонсо попросил прощения у болельщиков из-за эксперимента с шинами

Фернандо Алонсо попросил прощения у болельщиков из-за эксперимента с шинами
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо извинился перед болельщиками Формулы-1 за эксперимент с альтернативным распределением шин, который проводится во время Гран-при Италии.

«Поскольку у нас мало комплектов шин для тренировок, мы вынуждены экономить шины весь уикенд. Поэтому мы должны извиниться перед фанатами. Мы просто не могли проехать много кругов, потому что на сессию у нас был только один комплект.

Мы приносим извинения всем болельщикам, которые пришли сюда. Мы вынуждены были поступать так же в Венгрии из-за такого формата», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.

Суть эксперимента с распределением шин в том, что в квалификации гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» — во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом, так как используются 11 комплектов вместо 13. Впервые этот эксперимент был проведён во время Гран-при Венгрии.

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