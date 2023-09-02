Пилоты «Феррари» под расследованием после первого сегмента квалификации
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Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер попали под расследование дирекции гонки в связи с нарушением установленного правила по преодолению круга в течение 1 минуты 41 секунды.
Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) установила ограничение минимальной скорости во время квалификации Гран-при Италии Формулы-1, который в эти дни проходит в Монце.
Накануне проблемы с «пробками» возникали во время квалификаций Формулы-2 и Формулы-3, когда пилоты в попытке найти оптимальную позицию и слипстрим от соперника мешали друг другу и опасно замедлялись.
Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце (Италия).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации 13-го этапа сезона-2023.
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