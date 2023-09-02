Сайнс и Леклер не будут наказаны по итогам расследования на квалификации Гран-при Италии

На трассе в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии, победителем которой стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, его напарник по команде Шарль Леклер занял третье место. Ранее сообщалось о том, что в отношении пилотов открыто расследование на предмет нарушения правила по преодолению круга в течение 1 минуты 41 секунды.

По итогам расследования было принято решение, что пилоты «Феррари» не заслуживают какого-либо наказания.

Международная автомобильная федерация (ФИА) установила ограничение минимальной скорости во время квалификации Гран-при Италии Формулы-1 в связи проблемой «пробок», которые возникали во время квалификаций Формулы-2 и Формулы-3, когда пилоты в попытке найти оптимальную позицию и слипстрим от соперника мешали друг другу и опасно замедлялись.

Поул-позиция на Гран-при Италии стала для испанского пилота четвёртой в карьере. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию квалификации 13-го этапа сезона-2023.